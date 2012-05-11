〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周低点,兑欧元回吐涨幅

* 摩根大通交易亏损打压英镑兑美元下降,希腊相关忧虑冲击市场情绪

* 欧元兑英镑触及三年半低位

* 英国PPI数据表明该国通胀顽固

路透伦敦5月11日电---英镑兑美元周五触及三周低点,因摩根大通交易亏损所致的避险情绪和希腊政局动荡提振避险美元.

英镑兑欧元亦脱离三年半高位.

以资产计最大的美国银行摩根大通(JPM.N)表示遭受20亿美元的交易亏损.[ID:nSB1540588]市场随即纷纷避险,推动美元指数.DXY升至两个月高位,并打压英镑兑美元GBP=D4下降0.5%至1.6062美元.

英镑兑美元跌破周三低点1.6067,但在支撑位1.6059前止步,该水准为4月中旬到月底升势的50%回档位.交易员也称在1.6050区域有买盘.

"市场对摩根大通消息的反应消极令跌势持续,但市场将转而开始关注希腊是否会进行第二次选举."澳洲国民银行外汇分析师Gavin Friend表示.

Friend称,英国第一季建筑产出下修至下降4.8%,助力欧元兑英镑扳回在亚洲交易时段录得的跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新上涨0.3%,报0.8040英镑,稍早一度降至三年半新低0.7995.交易商称0.7995下方浮现欧元止损卖单.

英镑对英国生产者物价指数(PPI)几无反应.英国国家统计局周五公布,4月PPI产出物价较前月增长0.7%,较上年同期增长3.3%(预估为增长1.9%)按年增幅为2009年12月以来最低.[ID:nSB1541190]

英国央行货币政策委员会(MPC)周四决定维持指标利率在0.5%不变,并保持其3,250亿英镑的量化宽松规模,表明决策者更担心通胀风险而非经济成长放缓.

英国央行的季度通胀报告将于下周三公布,该国对经济成长和通胀的预估可能受到市场密切关注,英镑在该报导公布之前料受支撑.(完)

--编译 王翔琼;审校 李军

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