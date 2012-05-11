〔欧元债市〕希腊和银行业担忧推升德债触及纪录新高

* 市场越发怀疑希腊能否打破政治僵局

* 西班牙10年期公债收益率守在6%之上

* 交易商消化西班牙银行业改革

路透伦敦5月11日电---德国公债期货周五触及纪录新高,因投资者担忧希腊的政治危机,西班牙银行业改革成本以及摩根大通公布的对冲交易钜额亏损.

尚无迹象显示,希腊政治僵局短期内将被打破,加之西班牙和意大利将标售公债,未来一周,德债仍可能是债市投资者的选择.

一旦希腊各政党组建新政府失败,可能举行新一轮选举.民调显示,激进的左派联盟领袖Alexis Tsipras将获胜,他的反撙节计划立场引发对希腊将违约,且最终被迫退出欧元区的担忧.

德债期货FGBLc1盘中升至143.09的高位,后在震荡交投中回落,日内上扬11个跳动点,报142.72.10年期德债收益率DE10YT=YWEB回落1.8个基点,报1.52%.

以资产计美国最大银行摩根大通因对冲策略失败而录得至少20亿美元的交易亏损,令投资者大为震惊.消息公布后,市场避险意愿升温.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB仅小涨,但仍在6%之上,投资者担忧该国增强银行业资产负债表计划的成本.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB回落至5.67%,因在一次国库券标售中,良好的需求令借贷成本走低.

交易商和策略师仍认为,在下周公债标售前,意大利公债缺乏进一步回落的动力.(完)

--编译 母红;审校 李军

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