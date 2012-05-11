〔欧洲股市〕尾盘走强收高,受美国经济数据正面带动

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.3%,至1,022.52点

* 美国经济数据正面,带动欧洲股市尾盘上涨

* 交易商和投资人仍看空短期前景

* 希腊股市跌至1992年欧洲汇率机制危机的水平

路透伦敦5月11日电---欧洲股市周五收升,因美国经济数据正面带动欧洲股市尾盘上涨,尽管交易商及投资人称升势料将短暂,因对西班牙银行业及希腊政治不确定性的忧虑犹在.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,022.52点,日内多数时间在平盘下方,盘中一度下挫最多1.2%,至1,006.89点的日内低位.

数据显示5月初美国消费者信心升至逾四年高位,推高欧洲股市,但多名交易商和投资人称股市升势料将是虚假的黎明.

"我不会在目前入市,"瑞士私人银行Reyl首席投资长Francois Savary说.

西班牙股市IBEX指数.IBEX下滑0.7%,投资人对西班牙政府整顿银行业的信心不足.

对债务累累的西班牙银行业的忧虑打压欧洲银行指数.SX7P跌0.8%,且摩根大通(JPM.N)交易亏损至少20亿美元的消息也拖累该指数.

希腊股市.ATG下挫4.5%,跌至1992年底来最低位,当时欧洲汇率机制(ERM)危机打压全球市场.

英国富时100指数.FTSE收高0.57%,报5,575.52点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.95%,报6,579.93点;法国CAC-40指数.FCHI小幅收低0.01%,报3,129.77点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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