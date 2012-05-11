〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货触及近八个月高位,糖期货收低

路透纽约/伦敦5月11日电---罗布斯塔咖啡期货周五升至近八个月高位,因技术买盘,亚洲的强劲需求及库存减少推动市场上涨.

分析师说,其他软商品市场涨跌互见,交投疏落.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跳涨27美元或1.28%,结算价报每吨2,127美元,盘中升至八个月高位附近的2,133美元.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2下跌1.50美分,收报每磅1.7715美元.

"我认为主要受技术买盘带动,"Country Hedging分析师Sterling Smith说.

他补充说,传闻最大的罗布斯塔咖啡出口国越南的出口商因预期价格上扬而惜售.

交易商说,越南的罗布斯塔咖啡价格周五升至去年9月来最高水平,显示农户或增加卖出以锁定利润,与此同时,罗布斯塔咖啡库存不断下降.

"目前最关键的是,罗布斯塔咖啡价格较便宜,所以第三世界国家对罗布斯塔咖啡的需求上升,第三世界的咖啡消费量正在不断增长,"经纪说.

自去年以来,伦敦罗布斯塔咖啡库存稳步减少,交易商说,加重市场供应紧蹙的局面.

纽约软商品成交清淡.汤森路透数据显示,迄今总交易量较30天均值低约40-50%不等.

洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1下跌0.23美分,或1.12%,收报每磅20.22美分,盘中低见20.19美分.伦敦8月白糖期货LSUc1收跌2美元,报每吨555.80美元.

ICE-7月可可期货CCc2收低19美元,报每吨2,319美元.伦敦7月可可期货LCCN2跌3英镑,收报每吨1,539英镑.

指标7月可可合约在切入位于2,291美元的100天移动均线寻获支持.(完)