〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因摩根大通亏损消息令市场不安

路透5月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,受忧虑摩根大通巨亏20亿美元相关的多头平仓打压,该行对冲策略不利导致出现亏损,而且情况可能会更糟.

交易商也指出,周四美国农业部5月供需报告显示美国新作和旧作玉米结转库存水平亦高于分析师平均预期.

2012年美国玉米种植活动活跃,及预期接近150亿蒲式耳的创纪录收成也令玉米市场受压.

美国中西部地区玉米和大豆播种天气持续良好,令市场预期玉米和大豆丰收."目前至下周末及未来11-15天中西部地区将出现有限降雨,将令玉米和大豆维持快速播种,且下周天气温暖也有助于作物成长率,"Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor称.

现货市场强劲,农户惜售及中国正寻求或已买入更多美国玉米的传闻均支撑玉米市场.

美国农业部称,出口商出售30万吨美元玉米给不知名的买家,当中出售的6万吨为旧作玉米,24万吨为新作玉米.

韩国KOCOPIA正寻求11万吨在9月运抵的玉米.

CBOT-7月合约低于所有关键移动均线,第一道重大阻力位在50天移动均线切入位6.30-1/2美元.九日相对强弱指标为30.

7月玉米合约CN2收挫6-1/2美分,结算价报5.81美元.

今日CBOT玉米预估成交量为324,012口.(完)

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