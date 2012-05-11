〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受宏观经济忧虑打压

路透5月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五收低,因摩根大通报告20亿美元巨亏的消息引发对宏观经济的忧虑,该行因对冲策略失误而出现亏损,并称情况可能将更糟.

小麦期货亦因大豆下跌而承压,另外周四美国农业部公布的2012年美国小麦产量预估亦高于预期.

2012年小麦快速成长及良好的作物天气持续打压小麦期货.

整体令人满意的作物天气持续出现在美国大平原硬红冬麦产区和大平原北部春小麦产区,充足的土壤湿度促进了作物成长.

Commodity Weather Group气象专家Joel Widenor称,"昨天降雨主要集中在德州中部和南部,以及大平原北部的零星地区,未来五天将从大平原南部过度到三角洲及东南部地区,"

CBOT-7月小麦期货低于所有要主移动均线,首道主要阻力位在50日移动均线切入位6.44美元,九日相对强弱指标为31.

CBOT-7月小麦期货WN2收跌4-1/4美分,报每蒲式耳5.97美元.

CBOT小麦预估成交量为75,652口.(完)

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