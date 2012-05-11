〔纽约期市〕ICE期棉跌至两年低位附近,因供应充裕

香港房地产：4-6月供地可建8,000个住宅，逾半来自私人重建发展项目
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
路透纽约5月11日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周五回落,连续第二日收在两年低位附近,交易商称,因充裕的供应促使预期价格将在未来数周承压的投机客卖出.
ICE-7月期棉合约CTN2收低2.85美分或近3.5%,报每磅78.97美分,盘中交易区间为77.16-81.76美分.
根据汤森路透数据,此为2010年7月以来近月合约的最低收位.
新作12月合约CTZ2收挫3.03美分,报每磅76.34美分,盘中交易区间为74.46-79.17美分.
美国农业部预计2012/13年度全球棉花结转库存为创纪录的7,375万出口包,较上年度水准高逾10%.数据公布后,市场开始回落.
根据汤森路透数据,周五预估成交量为近40,700口,较30天均值高逾三分之二.ICE Futures U.S.数据显示,今日成交量将为4月18日来最高.
棉花期货已超卖,技术强势指标为25,该指标为30,或之下意味着市场超卖.分析师称,这对那些认为市场供应过剩的投资者影响不大.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月10日,未平仓合约连续第五日增加,为188,296口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
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