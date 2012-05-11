〔纽约期市〕ICE期棉跌至两年低位附近,因供应充裕

路透纽约5月11日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周五回落,连续第二日收在两年低位附近,交易商称,因充裕的供应促使预期价格将在未来数周承压的投机客卖出.

根据汤森路透数据,周五预估成交量为近40,700口,较30天均值高逾三分之二.ICE Futures U.S.数据显示,今日成交量将为4月18日来最高.

棉花期货已超卖,技术强势指标为25,该指标为30,或之下意味着市场超卖.分析师称,这对那些认为市场供应过剩的投资者影响不大.