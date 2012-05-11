〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大跌,受累于市场结清多仓及避险操作

路透5月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五挫跌3.4%,创下七个半月来最大单日跌幅.交易商称,市场在担忧全球经济状况之际结清多仓并进行避险操作.

CBOT-7月大豆期货SN2跌破40日移动均线,抹去上日录得的强劲涨幅.上日美国政府公布了利多的大豆期末库存预估.

CBOT大豆期货Sc1本周累计下滑4.8%,为连续第二周下跌,且创11月底以来的最大降幅.

由于希腊似乎无法组建政府,且中国数据意外疲弱,激发对全球经济放缓的担忧,以致大宗商品市场承压.

商品期货交易委员会(CFTC)最新一周的报告显示,基金持有的CBOT大豆期货净多仓创下纪录高位,市场从而有可能结清多仓.

有利的美国种植天气带来压力,而为美国作物丰收前景提供了支撑.

美国农业部证实,售出139,500吨将于2011/12年付运的美国大豆,目的地不详.

CBOT-7月大豆期货SN2收低49-1/4美分,报14.06美元.

7月豆粕合约SMN2跌16.1美元,报每短吨408.5美元.7月豆油合约BON2降1.26美分,收报每磅52.24美分.

今日CBOT预估大豆成交量为252,362口,豆油成交量为104,593口,豆粕成交量为69,771口.

以下为CBOT农产品期货在1908 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 581.00 -6.50 -1.1% -10.1%

CBOT大豆Sc1 1406.00 -49.25 -3.4% 17.3%

CBOT豆粕SMc1 408.50 -16.10 -3.8% 32.0%

CBOT豆油BOc1 52.24 -1.26 -2.4% 0.3%

CBOT小麦Wc1 597.00 -4.25 -0.7% -8.5%

CBOT稻米RRc1 1570.50 -8.50 -0.5% 7.5%

EU小麦BL2H0 196.25 0.75 0.4% -3.1%

NYMEX原油期货CLc1 95.78 -1.30 -1.3% -3.1%

道琼工业指数.DJI 12,823 -32 -0.3% 5.0%

现货金XAU= 1580.54 -13.19 -0.8% 1.1%

欧元/美元EUR= 1.2920 -0.0012 -0.1% -0.2%

美元指数.DXY 80.2820 0.1700 0.2% 0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1138 -8 -0.7% -34.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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