〔美国热股〕摩根大通日成交量触及纪录高位2.07亿股,股价重挫逾9%

香港房地产：4-6月供地可建8,000个住宅，逾半来自私人重建发展项目
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
路透纽约5月11日电---摩根大通(JPM.N)周五单日成交量触及纪录高位2.07亿股.
尾盘时段,摩根大通股价重挫9.28%,报36.96美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
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