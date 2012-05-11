〔美国热股〕摩根大通日成交量触及纪录高位2.07亿股,股价重挫逾9%

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑

路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。