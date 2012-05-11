〔纽约汇市〕欧元兑美元接近三个半月低点,因希腊政局不稳

* 过去10个交易日内欧元/美元下跌八个交易日,累计跌幅为2.4%

* 希腊政局不稳构成压力

* 期权走势显示偏向于欧元卖权

路透纽约5月11日电---欧元周五在交投动荡中跌至三个半月低点,希腊政局不稳及摩根大通公布的巨亏,引发市场避险操作.

受希腊政局动荡影响,欧元/美元在过去10个交易日内下跌八日,累计跌幅为2.4%.希腊上周日的选举尚无定论,令该国陷入政治混乱,其有可能退出欧元区及欧盟.

希腊泛希社运领导人韦尼泽洛斯周五表示,他无法组成政府,该国趋于再次举行投票选举.

"如果同样情况发生在第二轮选举中,若届时还不能组建政府,那么我们认为将打压欧元,"波士顿Standish Mellon Asset Management全球宏观策略师Tom Higgins称,该公司管理着大约920亿美元资产,目前作空欧元/美元.

欧元/美元EUR=尾盘跌0.1%,报1.2918美元,稍早触及1月23日以来最低位1.2903,日高为1.2957美元.

近期经济数据显示欧洲经济全线衰退,这可能导致欧洲央行较美国更早地采取行动.

"我认为这些因素将共同拖累欧元下跌,"Higgins称,"未来六至12个月,欧元/美元目标位在1.20-1.29美元区间的中低端."