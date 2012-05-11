〔纽约汇市〕欧元兑美元接近三个半月低点,因希腊政局不稳

香港房地产：4-6月供地可建8,000个住宅，逾半来自私人重建发展项目
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
* 过去10个交易日内欧元/美元下跌八个交易日,累计跌幅为2.4%
* 希腊政局不稳构成压力
* 期权走势显示偏向于欧元卖权
路透纽约5月11日电---欧元周五在交投动荡中跌至三个半月低点,希腊政局不稳及摩根大通公布的巨亏,引发市场避险操作.
受希腊政局动荡影响,欧元/美元在过去10个交易日内下跌八日,累计跌幅为2.4%.希腊上周日的选举尚无定论,令该国陷入政治混乱,其有可能退出欧元区及欧盟.
希腊泛希社运领导人韦尼泽洛斯周五表示,他无法组成政府,该国趋于再次举行投票选举.
"如果同样情况发生在第二轮选举中,若届时还不能组建政府,那么我们认为将打压欧元,"波士顿Standish Mellon Asset Management全球宏观策略师Tom Higgins称,该公司管理着大约920亿美元资产,目前作空欧元/美元.
欧元/美元EUR=尾盘跌0.1%,报1.2918美元,稍早触及1月23日以来最低位1.2903,日高为1.2957美元.
近期经济数据显示欧洲经济全线衰退,这可能导致欧洲央行较美国更早地采取行动.
"我认为这些因素将共同拖累欧元下跌,"Higgins称,"未来六至12个月,欧元/美元目标位在1.20-1.29美元区间的中低端."
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。