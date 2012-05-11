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市场报道 | 2012年 5月 12日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.27%,Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约5月11日电---美国银行股周五重挫,因摩根大通(JPM.N)称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数仅小幅收跌,受益于科技股上扬.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌34.44点,或0.27%,至12,820.60点;标准普尔500指数.SPX收挫4.60点,或0.34%,至1,353.39点.Nasdaq指数.IXIC微升0.18点,或0.01%,至2,933.82点.

本周,道指收跌1.7%,标普500指数收挫1.1%,Nasdaq指数回落0.8%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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