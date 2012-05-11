〔全球金市〕金价录得今年最大周度跌幅,因忧虑欧元区

* 本周金价跌约4%,录得去年12月中以来跌幅最大的一周

* 对希腊救助资金及西班牙债务的忧虑令金价承压

路透纽约/伦敦5月11日电---金价周五下跌约1%,因投资人忧虑不断恶化的欧债危机,且股市和商品市场大跌,使本周金价录得今年最大周度跌幅.

金价承压,因摩根大通(JPM.N)披露巨大交易亏损,该行是主要黄金交易商,此消息打压金市投资人的信心.油价和铜价大跌也抵销了强劲的美国消费者信心数据的影响.

本周希腊政治不确定性及法国选出新总统使投资人怀疑救助陷入困境国家所需的数千亿欧元能否扶助欧洲安然度过此轮危机.

"所有人都关注欧洲,尽力弄清楚欧洲究竟发生什么事,所以投资人对各类资产都没有很大的兴致,"Tower Trading总裁Anthony Neglia说.

1837GMT,现货金XAU=跌0.8%,报每盎司1,580.25美元,稍早低见1,574.29美元,此为1月3日来最低.

本周,金价下挫3.7%,为去年12月18日当周以来的最大周度跌幅,当周下跌近7%.

6月美国期金GCM2结算价跌11.50美元,报每盎司1,584美元.汤森路透初步数据显示,成交量连续第四天高于30天均值.

Neglia表示,尽管金价本周劲跌,但投资人并不是积极买入对冲金价下跌的看跌期权.

近几周主要消费国印度的实货黄金买兴乏善足陈,印度卢比走弱打压印度的买兴,这进一步打击黄金市场的信心.

现货银XAG=下滑0.4%至每盎司28.87美元.

现货铂金XPT=跌1.2%至每盎司1,462.25美元,现货钯金XPD=下挫2.4%至每盎司595.63美元,盘中低见595.28美元,此为去年12月中来最低.

下周是铂金周,交易商,矿商,加工商,回收商及买家将在伦敦开会,料将讨论近期铂金和钯金的跌势.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1584.00 -11.50 -0.7 1572.00 1595.20 136,823

COMEX白银期货 SIK2 28.858 -0.278 -1.0 28.485 29.005 15

COMEX铂金期货 PLN2 1471.40 -22.40 -1.5 1461.00 1489.60 8,682

COMEX钯金期货 PAM2 603.40 -11.95 -1.9 599.50 616.50 4,871

现货金 XAU= 1580.25 -13.48 -0.8 1574.30 1594.76

现货银 XAG= 28.870 -0.110 -0.4 28.480 29.110

现货铂金 XPT= 1462.25 -18.28 -1.2 1464.38 1485.99

现货钯金 XPD= 595.63 -14.72 -2.4 602.28 615.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=