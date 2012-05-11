〔美股盘后〕摩根大通股价下跌0.8%,此前惠誉下调该行评等

英国经济：未来一年通胀预期持稳，中长期通胀预期上升--民调

路透伦敦2月23日 - 周四公布一项花旗与YouGov的每月民调显示，英国民众2月对未来一年通胀的预期维持在逾三年高位，但对于更远的通胀预期则呈上扬。