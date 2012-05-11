〔美股盘后〕摩根大通股价下跌0.8%,此前惠誉下调该行评等

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透纽约5月11日电---摩根大通(JPM.N)周五在美股盘后交易中下跌0.8%,此前惠誉下调该行评等.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的息差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透伦敦2月23日 - 周四公布一项花旗与YouGov的每月民调显示，英国民众2月对未来一年通胀的预期维持在逾三年高位，但对于更远的通胀预期则呈上扬。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。