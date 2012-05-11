〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,此前加拿大公布意外强劲的就业数据

香港房地产：4-6月供地可建8,000个住宅，逾半来自私人重建发展项目
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
路透多伦多5月11日电---加元兑美元周五上涨,加拿大就业增长意外强劲,令人越加押注该国将升息,不过全球局势抑制了加元涨势.
加拿大4月就业岗位增加58,200个,多数为全职岗位,增幅远多于市场预期.[ID:nSB2025477]
该数据增加了加拿大央行今年将恢复紧缩货币政策的预期.
加拿大就业数据公布后,加元/美元CAD=D4最高升至0.9954加元,或1.0046美元.
加元/美元尾盘时报1.0009加元,或0.9991美元,略高于周四尾盘的1.0017加元,或0.9983美元.加元本周累计跌约0.5%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
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