〔加拿大股市〕重拾跌势,受累于中国数据和欧洲忧虑

香港房地产：4-6月供地可建8,000个住宅，逾半来自私人重建发展项目
路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
路透多伦多5月11日电---加拿大股市主要股指周五收跌,为过去八日来第七日走低,资源股急跌,因希腊动荡政局,对中国成长放缓的忧虑以及摩根大通录得交易巨亏的惊人消息盖过了北美强劲数据的影响.
在周四短暂上扬后,加拿大股市重拾5月的跌势.10大类股中七类收跌,权重的材料和能源股领跌,两大板块跌幅均超过1%.
中国4月工业增加值年度增幅为近三年来最慢.周四公布的贸易数据也不佳,数据显示,在一季度表现疲弱后,中国经济继续放缓.
矿业股跟随金价走低,金价录得年内最大单周跌幅.全球最大金矿商Barrick Gold
(ABX.TO)收跌1.9%;加拿大第二大金矿商Goldcorp Inc (G.TO)回落1.5%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌41.50点,或0.35%,报11,694.67点,该指数本周收跌1.5%,5月迄今跌幅为4.4%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透香港2月23日 - 香港政府周四宣布，2017/18财政年度不同来源提供的土地兴建住宅目标为1.8万个，其中首季将占8,000个，逾半预计来自私人重建及发展项目。
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