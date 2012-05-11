〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,录得2011年9月来最大两周跌幅

欧洲个股：西门子赢得4亿美元订单，为沙特供应燃气涡轮
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
* 中国工业增长放缓,加重需求忧虑
* 投资人没有理会美国消费者信心数据
* 投机者在5月8日当周降低美国原油净多头仓位-CFTC
路透纽约5月11日电---美国原油期货周五收低近1%,因中国工业成长放缓及持续忧虑欧元区,为原油需求前景蒙上阴霾.
美国消费者信心升至四年高位未能压制今日的卖压,令原油期货连跌第二周,录得去年9月底来最大两周百分比跌幅.
对原油需求增幅较小的预期令油市不安.
国际能源署(IEA)称,对2012年全球石油需求增长的预估大致不变,将预估上调2万桶/日至79万桶/日.[ID:nSB1541070]
美国商品期货交易委员会一周报告显示,大型交易商大幅降低美国原油净多头仓位,降幅创历来最大,反映近期大量抛售令油价大跌.
美国商品期货交易委员会称,在5月8日当周,对冲基金及其他大型投机客降低其NYMEX原油合约及期权头寸81,674口,至153,725口.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2下跌0.95美元,结算价报每桶96.13美元.
本周,近月原油合约跌2.36美元,或2.4%,连跌第二周.两周累计下跌8.80美元或8.4%,为2011年9月30日来最大两周百分比跌幅.
ICE-6月布兰特原油期货LCM2收低0.42美元,或0.42%,结算价报每桶112.26美元,也是连跌第二周,两周累计跌7.57美元或6.3%,为2011年12月16日来最大两周百分比跌幅.
布兰特原油较美国原油溢价走宽至16.13美元,周四报15.65美元.
NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM2收低0.94美分,或0.31%,报每加仑3.0008美元.本周,该合约升2.50美分或0.8%.
NYMEX-6月取暖油期货H0M2收低1.98美分或0.66%,报每加仑2.9636美元.本周,该合约跌4.52美分或1.5%,也是连跌第二周.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 96.13 -0.95 -1.0% 95.56 97.20 237,511 282,314
7月原油 96.49 -0.92 -0.9% 95.94 97.54 86,395 101,288
6月RBOB汽油 3.0008 -0.0094 -0.3% 2.9759 3.0131 36,370 65,031
7月RBOB汽油 2.9331 -0.0091 -0.3% 2.9077 2.9444 30,626 47,858
6月取暖油 2.9636 -0.0198 -0.7% 2.9523 2.9839 34,475 48,175
7月取暖油 2.9678 -0.0199 -0.7% 2.9569 2.9878 17,659 24,732
ICE合约
6月布兰特 112.26 -0.47 -0.4% 111.40 112.80 175,303 198,338
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 489,806 568,617 558,369 1,556,759 16,864
汽油 94,851 154,997 180,302 313,419 49
取暖油 83,888 107,402 137,108 303,609 -1,179(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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