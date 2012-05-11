〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,录得2011年9月来最大两周跌幅

* 中国工业增长放缓,加重需求忧虑

* 投资人没有理会美国消费者信心数据

* 投机者在5月8日当周降低美国原油净多头仓位-CFTC

路透纽约5月11日电---美国原油期货周五收低近1%,因中国工业成长放缓及持续忧虑欧元区,为原油需求前景蒙上阴霾.

美国消费者信心升至四年高位未能压制今日的卖压,令原油期货连跌第二周,录得去年9月底来最大两周百分比跌幅.

对原油需求增幅较小的预期令油市不安.

国际能源署(IEA)称,对2012年全球石油需求增长的预估大致不变,将预估上调2万桶/日至79万桶/日.[ID:nSB1541070]

美国商品期货交易委员会一周报告显示,大型交易商大幅降低美国原油净多头仓位,降幅创历来最大,反映近期大量抛售令油价大跌.

美国商品期货交易委员会称,在5月8日当周,对冲基金及其他大型投机客降低其NYMEX原油合约及期权头寸81,674口,至153,725口.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2下跌0.95美元,结算价报每桶96.13美元.

本周,近月原油合约跌2.36美元,或2.4%,连跌第二周.两周累计下跌8.80美元或8.4%,为2011年9月30日来最大两周百分比跌幅.

ICE-6月布兰特原油期货LCM2收低0.42美元,或0.42%,结算价报每桶112.26美元,也是连跌第二周,两周累计跌7.57美元或6.3%,为2011年12月16日来最大两周百分比跌幅.

布兰特原油较美国原油溢价走宽至16.13美元,周四报15.65美元.

NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM2收低0.94美分,或0.31%,报每加仑3.0008美元.本周,该合约升2.50美分或0.8%.

NYMEX-6月取暖油期货H0M2收低1.98美分或0.66%,报每加仑2.9636美元.本周,该合约跌4.52美分或1.5%,也是连跌第二周.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 96.13 -0.95 -1.0% 95.56 97.20 237,511 282,314

7月原油 96.49 -0.92 -0.9% 95.94 97.54 86,395 101,288

6月RBOB汽油 3.0008 -0.0094 -0.3% 2.9759 3.0131 36,370 65,031

7月RBOB汽油 2.9331 -0.0091 -0.3% 2.9077 2.9444 30,626 47,858

6月取暖油 2.9636 -0.0198 -0.7% 2.9523 2.9839 34,475 48,175

7月取暖油 2.9678 -0.0199 -0.7% 2.9569 2.9878 17,659 24,732

ICE合约

6月布兰特 112.26 -0.47 -0.4% 111.40 112.80 175,303 198,338

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 489,806 568,617 558,369 1,556,759 16,864

汽油 94,851 154,997 180,302 313,419 49

取暖油 83,888 107,402 137,108 303,609 -1,179(完)