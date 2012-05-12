〔中国经济〕中小企业今年可获逾3,000亿元政府采购,减负逾150亿元--财政部长

路透上海5月12日电---中国官方网站人民网引述中国财政部部长谢旭人的话称,预计今年中小企业将获得3,000亿元人民币以上的政府采购,同时将为小微企业发展创造宽松稳定的宏观财税环境,今年将减免中小企业税费负担规模150亿元以上.

谢旭人指出,目前促进中小企业发展的财税政策措施日益丰富完善,已形成了以减费减免、资金支持、公共服务等为主要内容的促进中小企业发展的财税政策体系,未来将继续围绕减免企业税费负担、完善企业吸纳就业补贴政策、加大资金投入和加强服务政策引导等四方面进行.

在减免企业税费负担方面,今年国家政策主要表现在八个方面,包括提高增值税和营业税起征点、小微企业减半征收企业所得税政策、免征对符合条件的家政服务企业收入营业税、进一步规范农产品初加工企业所得税、免征金融机构对小微企业贷款印花税、延长农村金融机构营业税优惠政策和金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策,以及加大政府性基金和收费减免力度.

财政部门通过设立专项资金或基金、促进金融机构增加对中小企业贷款等措施,充分发挥财政资金的引导示范作用、杠杆撬动作用;同时加强中小企业公共服务平台建设、政府采购对中小企业倾斜等措施,促进中小企业提高市场开拓和稳健经营的能力.(完)