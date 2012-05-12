〔中国个股〕二重重装拟向大股东定向增发募资25.5亿元

路透上海5月12日电---在上次定向增发计划失效后,中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司601268.SS宣布其新的定向增发方案,拟向控股股东中国第二重型机械集团定向增发,募集资金总额为25.5亿元.

本次公司拟发行不超过8.5亿股,发行价格为定价基准日前20日均价的90%.二重集团以债权和现金参与认购,其中现金为15亿元.

此前二重重装公布的定增计划为:向包括二重集团在内的至多10名投资者发行4亿股,至多募集50.7亿元,用于调整产品结构,提高生产效能,建设海口基地一二期项目等.不过因之后其股价低于发行底价,一直未能实施,3月宣布增发计划失效.

公告称,本次定向增发融资,将为公司的发展提供资金支持,有利于改善公司资本结构、增强公司财务稳健性,同时能有效降低公司财务费用,提高公司盈利水平,提升公司的资金实力和资产规模,进一步巩固公司的行业龙头地位.

二重重装上周五因召开股东大会而停牌一天,上周四收报6.96元.(完)