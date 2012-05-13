〔美国股市〕亚洲企业ADR领跌,中国疲弱数据引发深度放缓担忧

路透纽约5月11日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五下跌,因投资者担心欧洲持续发酵的债务危机,且中国的疲软数据显示该全球第二大经济体大幅放缓.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.7%,标准普尔500指数.SPX.INX跌0.3%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.9%.在亚洲市场,香港股市创七日连跌并录得近八个月最大单周跌幅,之前中国一系列弱于预期的4月数据显示该国放缓程度加重.
在美上市的中国企业ADR周五普遍走低,中国石油(PTR.N)跌1.2%,报98.88美元.中国移动(CHL.N)跌1%至56.17美元.中国人寿(LFC.N)亦下滑0.9%,至38.45美元.
日本企业ADR亦下挫,此前日股日经指数.N225跌破9,000点关口,并录得连续第六个周跌幅.在亚洲交易中,索尼(6758.T)股价挫至近32年低位,因投资者质疑其有无策略来应对亏损的电视业务、以及能否在智能手机市场与苹果三星竞争.
索尼ADR(SNE.N)大跌7.8%至14.18美元,Panasonic CorpPC.N跌2.2%至7.05美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.5%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3则收高0.3%,报1,022.52点,日内多数时间均处平盘下方,并一度大跌1.2%至日低1,006.89点.
纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌1.3%.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
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