《一周市场焦点》低迷信心面临继续蒸发风险,欧洲政界领袖压力加剧

* 欧洲政治行动将是影响市场信心的关键

* 避险情绪推高美元,但黄金遭抛售

* 全球股市处于稳步走低局面

撰稿 Richard Hubbard 编译 隋芬

路透伦敦5月11日电---金融市场已然稀缺信心,而若投资者认定欧洲政治领袖无望规划出长治久安之道来渡过当前危机,未来一周里信心还恐进一步蒸发.

投资者在过去一周已连遭冲击,之前希腊退出欧元区的可能性升高,且全球备受推崇的银行之一--摩根大通(JPM.N)承认风险管理失策.

目前众多市场人士冀望,欧洲政治领袖能对德国牵头推动的撙节活动释出立场转变讯号.他们认为,若不运用一些促进成长的行动来舒缓减支的冲击,则全球经济正在进行中的脆弱复苏将遭受威胁.

评级机构惠誉周五警告称,若希腊因最新一波危机而退出欧元区,该机构则可能把所有欧元区国家的主权评级统统列入负面观察,而目前评级展望为负面的国家将面临最严重的降级风险.希腊选民中在最近的选举中对援助条件提出反对,给该国造成新的危机.

"若要确保所见到的逐步改善能够持续,你得提升信心."瑞士基金公司Pictet Asset Management的首席分析师Patrick Zweifel称.该公司管理约3,590亿美元资产.

"只有政界人士能做到这点--就算他们只说未来会同意一些增长措施,而非实施更多撙节,就能对信心有帮助."

过去一周,投资者的避险行动拉抬美元指数.DXY至两个月高位,同时推动德国与美国公债收益率(殖利率)创下新低.

与此同时,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS稳步回吐年内稍早的多数涨幅,在过去一周跌逾2%后,目前已逼近1月水准.

Zweifel称,5月15日的欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将证实该地区陷入衰退,但数据很可能较2011年第四季GDP有所改善,显示经济正朝正确方向发展.

欧洲的疲弱表现与美国经济形成鲜明对照,美国经济仍有望取得温和增长.

**关注欧洲会议**

欧元区财长周一将在布鲁塞尔会晤,届时将有机会开始规划新的促增长日程,来提振全球经济前景.希腊危机与西班牙预算问题料是会议日程上的首要事项.

之后,欧盟27国的财长将于周二举行会议.

而对市场甚至可能意义更为重大的,则是周三法国新总统奥朗德与德国总理梅克尔的首度会谈.

一个令投资者焦虑不安的风险是,上述会议也许会诞生一种新的解决问题的方式,即要么过度放松财政纪律,要么倡导无非是增加政府支出的促增长举措.

"在有些政府已削减支出的情况下,进一步增加债务的话,将只会导致欧元区主权前景恶化."法国兴业银行利率策略主管Vincent Chaigneau说道.

西班牙的经历恰恰映证了这些风险.自西班牙首相拉霍伊3月2日称政府无法达到今年赤字目标,并将赤字与GDP之比的目标从原先承诺的4.4%放宽至5.3%以来,西班牙10年期公债的收益率ES10YT=TWEB已飙升至6%以上.

**经济成长疑虑**

八国集团(G8)领导人本周末将齐聚戴维营(Camp David,大卫营),届时对欧洲问题及其对美国经济复苏的影响将不会被埋没.面临11月大选的美国总统奥巴马将主持这次会议.

美股标准普尔500指数.SPX在过去一周触及两个月低点,而欧洲问题正是原因之一.之后美国就业市场传出一些利好消息且美国3月出口大增,略微提振该股指反弹.

美国市场将关注5月15日的4月零售销售与通胀数据,以及16日美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新一次会议的记录,以洞悉美联储在当前的市场支持措施6月到期后准备作何打算.

大宗商品市场方面,投资者将着重关注黄金.美元与主要政府公债近来都受避险需求推动而上涨,但黄金却几未受益.

现货金价XAU=4月初达到每盎司约1,790美元的峰值,但现已下滑至1,580美元,因投资者结清黄金仓位来填补在其他市场的亏损,同时转持现金.

"金价若进一步下滑,跌破非常重要的四年趋势支撑(近1,580美元),则将为下探1,520或1,530美元打开通道."City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示.(完)