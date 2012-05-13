《综述》美国5月消费者信心升至逾四年高点,4月PPI意外较前月下滑

* 美国5月消费者信心升至逾四年高点

* 美国4月PPI较前月下滑0.2%

* 能源成本下滑拉低物价指数

路透华盛顿/纽约5月11日电---周五公布的一项调查显示,美国消费者信心在5月初升至四年多以来的最高位,民众乐观看待就业市场且支出计划改善,这为经济复苏捎来令人鼓舞的信号.

另一项数据显示,美国4月生产者物价指数(PPI)意外下滑,因能源成本创六个月来最大降幅,这是通胀压力缓和的迹象,给予了美国联邦储备理事会(美联储,FED)在一旦经济成长趋疲时出手扶持经济的更多空间.

汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数初值升至77.8,为2008年1月以来最高.4月终值为76.4,路透调查预估为降至76.2.[ID:nSB1541524]

消费者对车辆与耐久财(耐用品)的购买计划在5月初好转,65%受访者称购买环境有利,该比重为一年多来最高.这可能是消费者支出将升温的一个预兆.

"各个家庭感到更加放心.这对消费者支出而言是相当好的消息."PNC Financial Services的资深宏观经济分析师Gus Faucher表示.

数据帮助抵消了摩根大通20亿美元交易亏损消息的影响,扶助美股日内一度走高.

汽油价格年初经历一轮上涨后,近几周已经回落,为手头紧张的消费者提供了更多喘息空间.调查显示,价格在未来一年内料不会进一步上涨.

调查主管Richard Curtin称,虽然汽油降价给消费者带来喜讯,但他预计在美国11月举行总统大选前,信心指数将一直困在当前水准左右.

美国劳工部周五公布,4月经季节调整的生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%.这是今年以来首次下滑,且跌幅为去年10月以来最大.路透调查的分析师原预计会持平.

"好消息是没有迹象显示通胀可能很快威胁到美联储的宽松政策."富国银行资深分析师Eugenio Aleman表示,"坏消息则是,如果通胀继续减速,美联储很可能开始担心经济活动在重新趋疲."

多位美联储官员似乎不愿进一步采取行动来扶持经济,有人表示美联储需准备好撤出额外激励措施.美联储自1月以来一直表示,预计经济形势将支持维持利率直至2014年底.

不过,美联储所盯住的年通胀率继续徘徊在其2%目标值的左右,周五的PPI数据看来不会改变投资者对货币政策前景的看法.

下周的消费者物价指数(CPI)报告料将就通胀缓释透露更多迹象.

4月PPI下滑是由能源成本下跌1.4%引起,这是去年10月以来的最大降幅.汽油成本下跌1.7%,而住宅天然气与液化天然气价格也降低.

扣除食品及能源的PPI符合分析师预期,按月上升0.2%,3月为升高0.3%.(完)