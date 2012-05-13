日韩经济指标预测--5月14日-5月21日****

路透5月14日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.3% +0.6%
5月14日(一)
2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%
进口价格 -- +3.5%
5月15日(二)
0300 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -4.7%
进口(较上年同期) +1.4% -0.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差21.5
0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3
2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -3.5% +4.8%
(较上年同期) +4.4% +8.9%
5月16日(三)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%
环比年率 +3.5% -0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超559
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超729
5月17日(四)
0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%
产能利用率指数(较前月) -- -1.7%
5月18日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月21日当周------------------------------------
5月21日(一)
暂无重要数据公布.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]