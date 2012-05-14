〔希腊政治〕政党协商建联合政府陷入僵局,希腊面临关键时刻(更新版)

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
(本文由路透中文网编译提供)
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路透雅典5月13日电---希腊各政党领袖周日拒绝了总统组建联合政府避免重新选举的最后呼吁，将债务缠身的该国更进一步推向破产边缘，甚至可能导致希腊退出欧元区。
希腊三大政党领袖聚首总统官邸，就缩小他们的分歧做最后的努力，但由于他们在援助方案问题上相互发难，会谈很快就陷入僵局。外界希腊政府大幅削减财政支出为前提对该国提供援助，但希腊民众对此援助案怨声载道。
在上周选举中得票最高的保守派领袖Antonis Samaras将责任归咎于极左翼政党SYRIZA，SYRIZA断然拒绝与Samaras领导的新民主党（New Democracy）和社会主义运动党（PASOK）组建联合政府。
Alexis Tsipras因领导SYRIZA在选举中一跃成为第二大党而成名。他说：“他们要的不是一致，而是让我们成为他们犯罪的合作伙伴，但我们不会成为他们的帮凶。”
参与会谈的PASOK领袖Evangelos Venizelos称，他依然希望能达成补救协议，但警告称所剩时间已经不多。
“尽管我们与总统的会谈陷入僵局，但我对组建政府仍持些许乐观态度。”他领导的PASOK在选举中排名第三。
“关键时刻已经到来，我们要么组建政府，要么就去（重新）选举。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，