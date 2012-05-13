(重温稿)〔美国股市〕银行股受摩根大通录得交易巨亏重创,本周美股收低

* 摩根大通重挫9%,银行股受压

* Chesapeake Energy称可能推迟出售资产后下挫

* 英伟达公布业绩后上扬,支撑Nasdaq指数

* 道指收低0.27%,标普500指数跌0.34%,Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约5月11日电---美国银行股周五重挫,因摩根大通(JPM.N)称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数仅小幅收跌,受益于科技股上扬.

以资产计美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)收挫9.3%,成交量创纪录,此前该行披露衍生品交易巨亏.该消息引发投资人担心问题可能在整体银行业引起回响.KBW银行股指数.BKX下挫1.2%.

"摩根大通将变成政治问题.这将令对银行的监管加强,对大型银行的影响将持续一段时间."Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示.

摩根大通股价跌至36.96美元,成交2.07亿股.

美股连跌两周,因希腊政局动荡引发投资人担心其可能退出欧元区,且西班牙银行业不振令市场担心该国可能需要援助,对欧洲财政体质的担忧再度浮现,而一些美国经济数据也令投资人忧虑经济成长.

但周五发布的调查显示美国5月初消费者信心指数升至逾四年高位,因美国人仍对就业市场感到乐观.该调查是在忧虑经济复苏可能正放缓的背景下投资人乐见的迹象.

Nasdaq指数收高,表现强于大盘.电脑显卡芯片制造商英伟达(NVDA.O)大涨6.4%,报13.21美元,该公司公布的季度业绩胜预期,该股力保Nasdaq指数不失,且在标普500指数成份股中百分比涨幅最大.

其他晶片股也上涨,费城半导体指数.SOX升0.73%,科技股中,Netflix (NFLX.O)跳升6.8%,报77.38美元.

道琼工业指数.DJI收跌34.44点,或0.27%,至12,820.60点;标准普尔500指数.SPX收挫4.60点,或0.34%,至1,353.39点.Nasdaq指数.IXIC微升0.18点,或0.01%,至2,933.82点.

本周,道指收跌1.7%,标普500指数收挫1.1%,Nasdaq指数回落0.8%.

Chesapeake Energy Corp (CHK.N)股价暴跌13.9%,此前该公司表示,可能推迟资产出售,以保持现金流水平符合其信贷融通所要求的水平.

摩根大通披露的信息令市场哗然,因市场认为该行有很强的风险管理能力.

摩根大通周四表示,因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损.这一意外声明冲击金融股,并损及摩根大通以及该行执行官迪蒙(Jamie Dimon)的声誉.

摩根大通预计,不计入私募股权业绩和诉讼费用,交易相关业务部门将在第二季录得8亿美元亏损.而此前该行则预计该部门获利约2亿美元.

在目前估计的损失之外,"这件事还能最多损失10亿美元甚至更多"迪蒙表示,"其风险很大,且影响波及数个季度."[ID:nSB1540588]

此消息令银行股承压,因投资人担心监管加强以及其他银行可能也有更多这种亏损的风险都增加了.但银行股脱离早盘触及的低点.

花旗集团(C.N)大跌4.2%,报29.35美元,Financial Select Sector SPDR (XLF.P)下滑1.1%,报14.82美元,标普金融股指数.GSPF下滑1.2%.

金融股近几个月波动较大,因投资人质疑美国经济成长前景,及欧债危机对金融企业盈利的影响.摩根大通本月下挫14%.

CBOE波动性指数.VIX本月上扬近16%,显示市场愈发谨慎.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数初值为77.8(路透调查预估为76.2),4月终值为76.4.

根据汤森路透数据,在已公布业绩的453家标普500指数成份股企业中,66.2%的业绩超预期,业绩期之初为逾80%,过去四周均值为68%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约64.7亿股,略低于68亿股的日均值.(完)

--编译 李军;审校 母红

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