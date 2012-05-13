(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元接近三个半月低点,因希腊政局不稳

* 过去10个交易日内欧元/美元下跌八个交易日,累计跌幅为2.4%

* 希腊政局不稳构成压力

* 期权走势显示偏向于欧元卖权

路透纽约5月11日电---欧元周五在交投动荡中跌至三个半月低点,希腊政局不稳及摩根大通公布的巨亏,引发市场避险操作.

受希腊政局动荡影响,欧元/美元在过去10个交易日内下跌八日,累计跌幅为2.4%.希腊上周日的选举尚无定论,令该国陷入政治混乱,其有可能退出欧元区及欧盟.

希腊泛希社运领导人韦尼泽洛斯周五表示,他无法组成政府,该国趋于再次举行投票选举.

"如果同样情况发生在第二轮选举中,若届时还不能组建政府,那么我们认为将打压欧元,"波士顿Standish Mellon Asset Management全球宏观策略师Tom Higgins称,该公司管理着大约920亿美元资产,目前作空欧元/美元.

欧元/美元EUR=尾盘跌0.1%,报1.2918美元,稍早触及1月23日以来最低位1.2903,日高为1.2957美元.

近期经济数据显示欧洲经济全线衰退,这可能导致欧洲央行较美国更早地采取行动.

"我认为这些因素将共同拖累欧元下跌,"Higgins称,"未来六至12个月,欧元/美元目标位在1.20-1.29美元区间的中低端."

即使在周五希腊政局相关消息传出之前,欧元和成长相关货币就已承压,因摩根大通(JPM.N)周四晚时表示,因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损.[ID:nSB1540588]投资者为此进行避险操作.

分析师称,许多市场人士已消化希腊的政治不确定性,意味着欧元兑美元可能缓慢走低而非骤降.

期权市场人士押注欧元更加疲弱,三个月欧元兑美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI显示偏向卖权,报-2.7,与周四持平,本周稍早为-2.325,月初为-2.150.

"最终的结果是我们目前的情况比选举之前更加恶劣,"三菱东京日联银行欧洲外汇研究主管Derek Halpenny称,"今年底前希腊退出欧元区的可能性相当高,这将消除欧元兑美元未来几个月上扬的风险."

市场愈发担心西班牙银行业情况及该国控制财政赤字的能力,亦对欧元构成打压,并令投资者忧虑债务危机是否会吞噬西班牙.

据数据显示,5月初美国消费者信心触及逾四年高位,短暂提振美元兑日圆,然这一支撑已经消失.美元兑日圆JPY=几无变动,报79.90.

另一份美国数据显示,4月生产者物价指数(PPI)意外下降[ID:nSB1541510],暗示通胀压力减缓,或将在经济成长疲弱时给予美国联邦储备理事会(美联储,FED)更多空间来支撑经济.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2915 1.2935 -0.15 -0.23 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.92 79.92 +0.00 +3.87 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.23 103.31 -0.08 +3.69 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9293 0.9284 +0.10 -0.89 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6070 1.6143 -0.45 +3.44 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0006 1.0021 -0.15 -1.83 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0018 1.0070 -0.52 -2.02 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2006 +0.04 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8039 0.8014 +0.31 -3.48 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7820 0.7843 -0.29 +0.46 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8571 5.8641 -0.12 -2.00 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5649 7.5865 -0.28 -2.24 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9509 6.9424 +0.12 +0.92 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9791 8.9810 -0.02 +0.74 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/王翔琼;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]