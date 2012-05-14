《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国包钢集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 闽东电力(000993.SZ)2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发及兴业银行主承 山东海化集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 合肥建投控股集团35亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 河南心连心化肥3亿元一年期短融041262014,票面利率5.70% 长信科技(300088.SZ)0.6亿元一年期短融041258024,票面利率7.40% 中升(大连)集团4亿元一年期短融041264009,票面利率5.70% 东方电气集团50亿元五年期中票1282146,票面利率4.94% 包钢股份(600010.SS)20亿元七年期中票1282150,票面利率5.75% 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282145,票面利率7.30% 湛江港集团4亿元三年期中票1282144,票面利率5.64% 中航技术控股15亿元五年期中票1282147,票面利率4.94% 黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票1282149,票面利率5.10% 中国生物技术股份公司8亿元三年期中票1282148,票面利率5.10% ============================================================================== 三、缴款: 财政部339.7亿元七年期续发国债120005,发行价格100.73元 桂林经济建设投资公司10亿元六年期固息债1280147,票面利率6.90% 大唐集团50亿元三个月期超短期融资券 獐子岛(002069.SZ)4亿元一年期短融 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 江苏沙钢集团淮钢特钢公司4亿元一年期短融 长沙通程实业集团3亿元三年期中票 中国船舶燃料公司2亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中油财务50亿元三年期固息债092201到期兑付,票面利率2.40% 中石油集团10亿美元三年期浮息中票(六个月Libor基准)09820699到期兑付,基本利差0.62% 隆平高科(000998.SZ)2亿元一年期短融1181231到期兑付,票面利率5.80% 华茂股份(000850.SZ)3亿元一年期短融1181230到期兑付,票面利率5.15% 中大股份(600704.SS)3亿元一年期短融1181232到期兑付,票面利率5.15% 大连市10亿元三年期地方政府债094701到期兑付,票面利率1.71% 湖北省31亿元三年期地方政府债096102到期兑付,票面利率1.71% 四川省90亿元三年期地方政府债096802到期兑付,票面利率1.71% 扬州经济开发区开发公司8亿元七年期固息债098081付息,票面利率5.80% 广东核电集团25亿元10年期固息债1080057付息,票面利率4.60% 金坛市建设资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080059付息,票面利率6.20% 国家开发银行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)110230付息,基本利差0.59% 进出口银行200亿元两年期固息金融债110307付息,票面利率3.65% 天津保税区投资控股集团20亿元五年期中票1182155付息,票面利率5.67% 中国农业发展集团2亿元五年期中票1182156付息,票面利率5.67% 平煤神马能源化工集团20亿元五年期中票1182157付息,票面利率5.23% 国药控股(1099.HK)20亿元三年期中票1182158付息,票面利率4.89% 保定天威英利新能源14亿元五年期中票1182159付息,票面利率6.15% 国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030224付息,基本利差1.05% 财政部296亿元10年期固息国债100012付息,票面利率3.25% 鞍钢集团50亿元三年期中票1082095付息,票面利率3.87% 中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032付息,票面利率3.80% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)070206付息,基本利差0.67% 中海油服(2883.HK)(601808.SS)15亿元15年期固息债078010付息,票面利率4.48% 中国兵器工业集团20亿元五年期中票0982070付息,票面利率3.60% 农业发展银行150亿元五年期固息金融债100404付息,票面利率3.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行宣布将从18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点. [ID:nSB1542170] --上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司发布通知称,自21日起允许符合条件 的可转债计入回购质押库. --中国证监会放宽了对QFII审核限制,包括允许同一集团多家机构申请QFII资格,允许已发 行结构性产品的QFII增加投资额度,放宽对QFII投资比例的限制. --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23