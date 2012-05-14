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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国包钢集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
  闽东电力(000993.SZ)2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),浦发及兴业银行主承
  山东海化集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  合肥建投控股集团35亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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  二、新债上市:

  河南心连心化肥3亿元一年期短融041262014,票面利率5.70% 
  长信科技(300088.SZ)0.6亿元一年期短融041258024,票面利率7.40%
  中升(大连)集团4亿元一年期短融041264009,票面利率5.70%
  东方电气集团50亿元五年期中票1282146,票面利率4.94%
  包钢股份(600010.SS)20亿元七年期中票1282150,票面利率5.75%
  江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282145,票面利率7.30%
  湛江港集团4亿元三年期中票1282144,票面利率5.64%
  中航技术控股15亿元五年期中票1282147,票面利率4.94%
  黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票1282149,票面利率5.10%
  中国生物技术股份公司8亿元三年期中票1282148,票面利率5.10%
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  三、缴款:  

  财政部339.7亿元七年期续发国债120005,发行价格100.73元
  桂林经济建设投资公司10亿元六年期固息债1280147,票面利率6.90%
  大唐集团50亿元三个月期超短期融资券
  獐子岛(002069.SZ)4亿元一年期短融
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融
  江苏沙钢集团淮钢特钢公司4亿元一年期短融 
  长沙通程实业集团3亿元三年期中票
  中国船舶燃料公司2亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中油财务50亿元三年期固息债092201到期兑付,票面利率2.40%
  中石油集团10亿美元三年期浮息中票(六个月Libor基准)09820699到期兑付,基本利差0.62%
  隆平高科(000998.SZ)2亿元一年期短融1181231到期兑付,票面利率5.80%
  华茂股份(000850.SZ)3亿元一年期短融1181230到期兑付,票面利率5.15%
  中大股份(600704.SS)3亿元一年期短融1181232到期兑付,票面利率5.15%
  大连市10亿元三年期地方政府债094701到期兑付,票面利率1.71%
  湖北省31亿元三年期地方政府债096102到期兑付,票面利率1.71%
  四川省90亿元三年期地方政府债096802到期兑付,票面利率1.71%
  扬州经济开发区开发公司8亿元七年期固息债098081付息,票面利率5.80%
  广东核电集团25亿元10年期固息债1080057付息,票面利率4.60%
  金坛市建设资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080059付息,票面利率6.20%
  国家开发银行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)110230付息,基本利差0.59%
  进出口银行200亿元两年期固息金融债110307付息,票面利率3.65%
  天津保税区投资控股集团20亿元五年期中票1182155付息,票面利率5.67%
  中国农业发展集团2亿元五年期中票1182156付息,票面利率5.67%
  平煤神马能源化工集团20亿元五年期中票1182157付息,票面利率5.23%
  国药控股(1099.HK)20亿元三年期中票1182158付息,票面利率4.89%
  保定天威英利新能源14亿元五年期中票1182159付息,票面利率6.15%
  国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030224付息,基本利差1.05%
  财政部296亿元10年期固息国债100012付息,票面利率3.25%
  鞍钢集团50亿元三年期中票1082095付息,票面利率3.87%
  中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032付息,票面利率3.80%
  国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)070206付息,基本利差0.67%
  中海油服(2883.HK)(601808.SS)15亿元15年期固息债078010付息,票面利率4.48%
  中国兵器工业集团20亿元五年期中票0982070付息,票面利率3.60%
  农业发展银行150亿元五年期固息金融债100404付息,票面利率3.15%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行宣布将从18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.
[ID:nSB1542170]

  --上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司发布通知称,自21日起允许符合条件
的可转债计入回购质押库.

  --中国证监会放宽了对QFII审核限制,包括允许同一集团多家机构申请QFII资格,允许已发
行结构性产品的QFII增加投资额度,放宽对QFII投资比例的限制.  

  --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞

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