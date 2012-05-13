〔企业并购〕港交所和纽约泛欧交易所在LME竞购中领先--消息人士

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月11日电---知情人士周五称,香港交易及结算所(0388.HK)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N在对伦敦金属交易所(LME)的竞购中领先于另两家竞争对手.
三名消息人士称,香港交易及结算所的出价尤其高.
"香港交易所是打算用大价钱把其它对手都挤出去."一名消息人士称.该人士自9月谈判开始以来就一直全程接近整个过程,但不愿具名.
芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)和洲际交易所(ICE)(ICE.N)是另两家竞购方.分析师和业内消息人士对LME的估值约在10亿英镑(16.2亿美元).
LME拒绝置评.
业内消息和知情人士称,LME周四举行了董事会特别会议,研究细节问题,并讨论了入围竞购方的提议.周五会议还在继续.
下次董事会会议将在5月31日举行,届时董事将决定是否向股东推荐竞标.若做出推荐,或会展开另一轮尽职调查.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。