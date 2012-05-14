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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:53 BJT

〔中国货币市场〕隔夜回购利率跌至1.9%,此前央行宣布年内第二次降存准

路透上海5月14日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘隔夜回购加权利率下跌近40基点(bp)至1.9024%,因央行周末宣布年内第二次下调存款准备金率,但七天期等其他主要回购品种目前尚无成交.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170](完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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