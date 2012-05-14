〔欧洲经济〕欧洲央行或于6月调降欧元区经济增长预估--ECB管委科恩

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透法兰克福5月13日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员柯恩称,欧洲央行或将在6月调降欧元区经济增长预估,如有必要,还可能进一步降息.
欧洲央行将于6月公布最新的经济增长预估.
"我想不会跟3月预估有太大差别,或许增长情况会略有恶化,但不会是很剧烈或根本性的,"科恩接受金融时报采访时称.该报导于周日刊登.
该央行上周发布的最新专家预估调查已经预示,今年经济成长会逊于之前的预估.将于周二发布的数据料显示,欧元区第一季回到衰退中.
科恩认为,今年没有通胀风险,但若情况有变,欧洲央行的非常规措施(如三年期低息贷款)不会妨碍其升息.
"相反,"他补充道,"我认为我们还没有达到零(利率).能不能达到这个水平,还有待观察."
科恩表示,欧洲央行的紧急工具并没有用完.
"若有必要,显然还有采取进一步举措的潜能,无论是新办法,还是旧办法,都要视环境而定.但我并不认为我们已经用光了这方面的工具."
科恩称,欧元区的防火墙已经足够高大,即便债务危机恶化也能阻挡.
他还表示,欧洲央行不会给予希腊破产的银行紧急流动性支持,"我们不给破产的银行紧急流动性...这是整个紧急流动性支持政策的原则之一.这是紧急流动性协助,不是偿付能力协助."
科恩指出,欧洲央行进一步购买公债"不会起到帮助作用",因为要看政府能不能实施结构性改革来重获投资者信心.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，