〔欧洲经济〕欧洲央行或于6月调降欧元区经济增长预估--ECB管委科恩

路透法兰克福5月13日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员柯恩称,欧洲央行或将在6月调降欧元区经济增长预估,如有必要,还可能进一步降息.

欧洲央行将于6月公布最新的经济增长预估.

"我想不会跟3月预估有太大差别,或许增长情况会略有恶化,但不会是很剧烈或根本性的,"科恩接受金融时报采访时称.该报导于周日刊登.

该央行上周发布的最新专家预估调查已经预示,今年经济成长会逊于之前的预估.将于周二发布的数据料显示,欧元区第一季回到衰退中.

科恩认为,今年没有通胀风险,但若情况有变,欧洲央行的非常规措施(如三年期低息贷款)不会妨碍其升息.

"相反,"他补充道,"我认为我们还没有达到零(利率).能不能达到这个水平,还有待观察."

科恩表示,欧洲央行的紧急工具并没有用完.

"若有必要,显然还有采取进一步举措的潜能,无论是新办法,还是旧办法,都要视环境而定.但我并不认为我们已经用光了这方面的工具."

科恩称,欧元区的防火墙已经足够高大,即便债务危机恶化也能阻挡.

他还表示,欧洲央行不会给予希腊破产的银行紧急流动性支持,"我们不给破产的银行紧急流动性...这是整个紧急流动性支持政策的原则之一.这是紧急流动性协助,不是偿付能力协助."

科恩指出,欧洲央行进一步购买公债"不会起到帮助作用",因为要看政府能不能实施结构性改革来重获投资者信心.(完)