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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:29 BJT

〔中国贸易〕中日韩三国正式签署投资协定,年内启动自贸区谈判--新华

路透北京5月14日电---周日举行的第五次中国日本韩国领导人会议取得两个重要成果,三国同意年内启动中日韩自贸区谈判;以及三国正式签署中日韩投资协定.

新华社当日报导,该协定共包括27条和1个附加议定书,囊括了国际投资协定通常包含的所有重要内容,包括投资定义、适用范围、最惠国待遇、国民待遇、征收、转移、代位、税收、一般例外、争议解决等条款.

这是中日韩第一个促进和保护三国间投资行为的法律文件和制度安排,为中日韩自贸区建设提供了重要基础.协定将为三国投资者提供更为稳定和透明的投资环境.

"加快推进中日韩自贸区建设,三国要密切协调,确保年内正式启动三国自贸协定谈判."中国总理温家宝在会议上提议,深化产业和金融合作,建设中日韩地方经济合作示范区,扩大三国间贸易本币结算,推动东亚财金合作.

此外,加强可持续发展领域合作.继续推进环境十大优先领域合作与联合行动计划,探讨制定东北亚环境管理体制,推进中日韩循环经济示范基地建设,加强在城镇化建设、新能源、防灾减灾等领域合作.

在谈到东北亚局势时,温家宝指出,东北亚的和平稳定涉及地区各国的切身利益,是实现持续发展和繁荣的首要前提.要坚持通过对话谈判解决有关问题,重视各方合理的安全关切,继续推进六方会谈,实现朝鲜半岛无核化.当务之急是尽全力 防止朝鲜半岛紧张局势进一步升级.

由于世界经济不确定不稳定因素增加,各国普遍立足区域合作开拓市场,占世界经济和贸易总量五分之一的中日韩做出启动自贸区谈判的重大战略决定.

三国进一步明确了合作"路线图":尽早启动包括东盟成员和中日韩澳新印等16国的多边自贸协议谈判,同时考虑东亚自贸区和东亚全面经济伙伴关系的倡议.此举将巩固东盟加中日韩(10+3)、中国加东盟(10+1)合作在东亚合作中的主渠道地位.

中日韩投资协定谈判自2007年启动以来,历时五年,中日韩三方先后进行了13轮正式谈判和数次非正式磋商,于2012年3月下旬圆满结束.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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