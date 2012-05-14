〔中国贸易〕中日韩三国正式签署投资协定,年内启动自贸区谈判--新华

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---周日举行的第五次中国日本韩国领导人会议取得两个重要成果,三国同意年内启动中日韩自贸区谈判;以及三国正式签署中日韩投资协定.
新华社当日报导,该协定共包括27条和1个附加议定书,囊括了国际投资协定通常包含的所有重要内容,包括投资定义、适用范围、最惠国待遇、国民待遇、征收、转移、代位、税收、一般例外、争议解决等条款.
这是中日韩第一个促进和保护三国间投资行为的法律文件和制度安排,为中日韩自贸区建设提供了重要基础.协定将为三国投资者提供更为稳定和透明的投资环境.
"加快推进中日韩自贸区建设,三国要密切协调,确保年内正式启动三国自贸协定谈判."中国总理温家宝在会议上提议,深化产业和金融合作,建设中日韩地方经济合作示范区,扩大三国间贸易本币结算,推动东亚财金合作.
此外,加强可持续发展领域合作.继续推进环境十大优先领域合作与联合行动计划,探讨制定东北亚环境管理体制,推进中日韩循环经济示范基地建设,加强在城镇化建设、新能源、防灾减灾等领域合作.
在谈到东北亚局势时,温家宝指出,东北亚的和平稳定涉及地区各国的切身利益,是实现持续发展和繁荣的首要前提.要坚持通过对话谈判解决有关问题,重视各方合理的安全关切,继续推进六方会谈,实现朝鲜半岛无核化.当务之急是尽全力 防止朝鲜半岛紧张局势进一步升级.
由于世界经济不确定不稳定因素增加,各国普遍立足区域合作开拓市场,占世界经济和贸易总量五分之一的中日韩做出启动自贸区谈判的重大战略决定.
三国进一步明确了合作"路线图":尽早启动包括东盟成员和中日韩澳新印等16国的多边自贸协议谈判,同时考虑东亚自贸区和东亚全面经济伙伴关系的倡议.此举将巩固东盟加中日韩(10+3)、中国加东盟(10+1)合作在东亚合作中的主渠道地位.
中日韩投资协定谈判自2007年启动以来,历时五年,中日韩三方先后进行了13轮正式谈判和数次非正式磋商,于2012年3月下旬圆满结束.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23