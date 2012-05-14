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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:09 BJT

〔日本数据〕4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降0.2%

路透东京5月14日电---日本央行周一公布的数据显示,4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降0.2%.3月份该指数较上年同期上升0.5%.

整体最终产品价格指数较上年同期下降0.6%.国内最终产品价格指数同比降1.0%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,先前数据可能有所修正:

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4月 3月 2月 4月指数

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年变动率 -0.2 +0.5 +0.6 105.5

月变动率 +0.3 +0.5 +0.2 --

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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