〔中国经济〕2015年社会消费品零售总额有望超过32万亿元--商联会

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京5月14日电---中国商业联合会会长张志刚日前称,按照去年社会消费品零售总额17%的增速,2015年有望超过32万亿元人民币,市场规模将居世界前列.
新华社周日援引张志刚在一会议上并称,中国工业与农业现代化、城镇化的进程提供了世界最大的市场前景.但与发达国家相比,中国流通业仍然存在很大的差距.
他表示,目前中国流通业消费率与人均消费水平低,企业规模小,主要经济指标差距大,地区与城乡消费差距较大.
中国2011年社会消费品的零售总额达18.4万亿元,同比增长17.1%.
张志刚指出,长期以来中国消费率一直偏低,多数年份徘徊在60%上下,最低年份的2004年仅为53.6%,远低于70%左右的世界平均水平.
从企业规模看,目前中国零售业已有苏宁(002024.SZ)、国美(0493.HK)、上海百联、大商四家零售额超过千亿元,但是即使中国名列第一的零售企业苏宁销售规模也只相当于沃尔玛(WMT.N)的十八分之一.
从消费差距看,近几年中国"零售百强"企业区域分布都是东部地区占大多数,西部地区入围企业不到十家,销售额所占比重仅为3.3%.
中国4月宏观数据一片黯淡,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.当月社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低.中国国家发改委此前预计,2012年社会消费品零售总额预期增长14%.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，