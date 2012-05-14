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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 08:44 BJT

〔中国经济〕2015年社会消费品零售总额有望超过32万亿元--商联会

路透北京5月14日电---中国商业联合会会长张志刚日前称,按照去年社会消费品零售总额17%的增速,2015年有望超过32万亿元人民币,市场规模将居世界前列.

新华社周日援引张志刚在一会议上并称,中国工业与农业现代化、城镇化的进程提供了世界最大的市场前景.但与发达国家相比,中国流通业仍然存在很大的差距.

他表示,目前中国流通业消费率与人均消费水平低,企业规模小,主要经济指标差距大,地区与城乡消费差距较大.

中国2011年社会消费品的零售总额达18.4万亿元,同比增长17.1%.

张志刚指出,长期以来中国消费率一直偏低,多数年份徘徊在60%上下,最低年份的2004年仅为53.6%,远低于70%左右的世界平均水平.

从企业规模看,目前中国零售业已有苏宁(002024.SZ)、国美(0493.HK)、上海百联、大商四家零售额超过千亿元,但是即使中国名列第一的零售企业苏宁销售规模也只相当于沃尔玛(WMT.N)的十八分之一.

从消费差距看,近几年中国"零售百强"企业区域分布都是东部地区占大多数,西部地区入围企业不到十家,销售额所占比重仅为3.3%.

中国4月宏观数据一片黯淡,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.当月社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低.中国国家发改委此前预计,2012年社会消费品零售总额预期增长14%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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