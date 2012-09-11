〔中国经济〕2015年社会消费品零售总额计划达32万亿元,年均增长15%

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透北京9月11日电---中国国务院办公厅近日印发的《国内贸易发展"十二五"规划》明确提出,到2015年社会消费品零售总额达32万亿元人民币左右,年均增长15%左右.
规划亦提出,"十二五"(2011-2015年)期间中国生产资料销售总额76万亿元左右,年均增长16%左右;批发零售住宿餐饮业增加值超过7万亿元,年均实际增长11%左右.
为实现上述目标,规划提出六大保障措施,如完善法规标准体系;加大财税和价格政策支持力度,实行结构性减税,规范流通环节收费;创新金融支持政策.稳步发展消费信贷市场,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点;完善规划和土地政策等.
中国2011年社会消费品的零售总额达18.4万亿元,同比增长17.1%."十一五"时期(2006年-2010年)社会消费品零售总额年均增长18.1%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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