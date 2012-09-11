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债券 | 2012年 9月 11日 星期二 08:57 BJT

〔中国经济〕2015年社会消费品零售总额计划达32万亿元,年均增长15%

路透北京9月11日电---中国国务院办公厅近日印发的《国内贸易发展"十二五"规划》明确提出,到2015年社会消费品零售总额达32万亿元人民币左右,年均增长15%左右.

规划亦提出,"十二五"(2011-2015年)期间中国生产资料销售总额76万亿元左右,年均增长16%左右;批发零售住宿餐饮业增加值超过7万亿元,年均实际增长11%左右.

为实现上述目标,规划提出六大保障措施,如完善法规标准体系;加大财税和价格政策支持力度,实行结构性减税,规范流通环节收费;创新金融支持政策.稳步发展消费信贷市场,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点;完善规划和土地政策等.

中国2011年社会消费品的零售总额达18.4万亿元,同比增长17.1%."十一五"时期(2006年-2010年)社会消费品零售总额年均增长18.1%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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