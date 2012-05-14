〔企业并购〕吉利汽车曾向富士重工业发出购股要约--消息人士

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月11日电---浙江吉利控股集团去年年底曾向日本富士重工业(7270.T)发出要约,欲购后者约20%的股份,彰显出吉利扩大中国及全球业务、获取更多汽车生产技术的雄心.但该要约未被接受.
两名直接了解情况的消息人士称,吉利去年年底通过一家投行发出了要约.
若当时得到对方接纳,就为双方在中国建立合资企业生产斯巴鲁(Subarus)铺平道路.目前该款汽车仍需海外进口.
收购沃尔沃,又盯上其它海外品牌,表明吉利不仅希望迅速扩张全球业务,还希望利用收购来的技术、汽车设计和制造专业来改善自有品牌汽车.
吉利对富士重工业的兴趣"听起来是个不错的策略,"Automotive Foresight总经理张豫表示.
他指出,富士重工业或许可以填补吉利在中档产品上的空白.
20%的股份可以让吉利超过丰田汽车(7203.T),成为富士重工业第一大股东.丰田持股比例为16.5%.
消息人士称,富士重工业并未对该要约做出回应.
吉利发言人拒绝置评.
据知情人士透露,吉利的要约旨在超过丰田汽车,成为富士重工业第一大股东,这样就可能获得中国政府支持其组建合资企业.
该人士还表示,吉利汽车创办人李书福有意在合资企业得到政府批准后减少吉利在富士重工业的持股.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23