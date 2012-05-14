〔中国旅游〕国资委将支持国旅集团等航母企业做强,加大主业投入

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---中国国家旅游局与国务院国资委近日签署合作备忘录,将支持中国国旅集团等以旅游服务为主业的央企做强做优,推进旅游"航母企业"建设,加大主业投入.
新华社上周日报导并引述备忘录内容称,将支持中国港中旅集团、中国国旅集团、华侨城集团、南光集团等以旅游服务为主业的中央企业做强做优.支持中央旅游企业打造有代表性的精品景区、拓展入境旅游业务、在旅游新产品、新业态开发中先行先试.
引导支持有条件中央装备企业发展旅游装备制造业,优先发展旅游直升机、旅游房车、邮轮游艇、景区索道、滑雪设备、游乐设施和数字导览设施等大型旅游装备设施,培育发展具有自主知识产权的各类户外休闲活动装备和旅游用品.
同时要推动有条件的中央企业"走出去",鼓励和支持有关企业在日韩、东南亚、欧美等中国公民主要出境旅游目的地拓展旅游业务.
报导引述国资委主任王勇表示,国资委将支持中央旅游企业在重点旅游区和旅游线路开发建设,在新产品、新业态开发方面先行先试,支持中央旅游企业开发边疆、民族地区旅游资源.
中国国家旅游局此前表示,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.到2015年,旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%.[ID:nSB1305638]
中国国旅集团为上市公司中国国旅(601888.SS)的母公司.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23