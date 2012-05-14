〔中国证券〕放宽QFII审核细则出台,已发结构性产品的可增加额度--报载

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---近期监管层大力推进的放宽合格境外机构投资者(QFII)审核细则浮出水面.中国证券报周一报导,政策具体包括允许同一集团多家机构申请QFII资格;允许已发行结构性产品的QFII增加投资额度,以及放宽对QFII投资比例限制三方面.
报导引述证监会表示,对已发行结构性产品的QFII机构,如果增加额度不用于继续发行结构性产品,将建议外汇局同意其增加额度的申请.
此前,为限制QFII发行结构性产品,鼓励境外长期资金直接投资资本市场,监管部门规定,新批准QFII和追加额度不允许发行结构性产品,对于已发行结构性产品的QFII,不批准其增加投资额度.但目前一些已发行结构性产品的QFII,增加额度的需求强烈,并表示其资金来源均为自有资金、基金等.
另外,新的审核政策允许同一集团多家机构申请QFII资格,并取消了原来QFII的股票投资比例不低于50%的要求.QFII可根据自身投资计划,灵活对股票债券等资产进行配置,但现金比例仍不能高于20%.
证监会明确,对于同一集团的多家QFII,应确保交易合规,证监会将通过交易所监控等相关安排,对其交易情况进行监控.
此前为避免QFII套利人民币升值并增加国际收支压力,同时鼓励投资,证监会曾对QFII资产配置提出"股票比例不低于50%,现金比例不高于20%"的原则要求.
另一官方媒体--上海证券报同日指出,监管部门正研究修改QFII办法,以降低QFII资格条件、扩大投资范围,同时协商外汇局放宽目前单个QFII最多申请10亿美元额度上限;另外,优先考虑长期资金,鼓励境外养老金等金进入,但暂不考虑对冲基金等境外机构.
本月稍早,上证报引述证监会基金监管部主任王林表示,证监会已放宽QFII资格申请限制,对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.[ID:nSB1534128](完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23