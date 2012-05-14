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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:31 BJT

〔中国个股〕中国建筑1-4月地产销售额达326亿元,同比增长22.1%

　路透上海5月14日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告,1-4月地产业务销售额达326亿元人民币,同比增长22.1%;销售面积达245万平方米,同比增17.2%.

公告显示,1-4月新购置土地储备275万平方米,4月末公司土地储备达6,469万平方米.

中国建筑一季度实现净利润25.59亿元,同比增长16.2%.1-3月公司地产业务销售额约223亿元,增长19.3%.[ID:nSB1515030]

建筑业务方面,1-4月新签合同额达2,673亿元,同比增长7.3%;施工面积46,143万平方米,同比增长24.7%.不过新开工面积延续前三个月的下降态势,同比减少4.6%,为5,553万平方米.

中国建筑上周五召开股东大会停牌一天,上周四收报3.34元,过去一个月累计上涨8.44%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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