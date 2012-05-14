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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕日经小幅开高,中国下调存准率构成支撑

路透东京5月14日电---日本股市日经指数周一小幅开高,因围绕希腊能否留在欧元区的不确定性,被中国下调存款准备金率对市场造成的提振所抵消.

日经指数.N225升0.4%至8,986.22点.东证股价指数.TOPX开盘持平,报758.98点.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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