《一周经济焦点》欧元区风暴再起,政治风险步步逼近

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 随着全球经济增长放缓,政治风险凸显
* 奥朗德与梅克尔会晤备受瞩目
* 欧盟经济增长协定不足以解决问题
* 高盛支招称,欧盟需进行更大胆的改革
* 亮点:若伊朗局势缓和,油价可能进一步下跌
* 美国财政困境仍对经济前景构成拖累
路透华盛顿5月13日电---在全球经济复苏面临的不确定性逐步升高之际,三大政治风险也在步步逼近,一是希腊退出欧元区、二是美国2013年大幅增税减支、三是西方与伊朗在核问题上的摊牌.
上周末,全球前景阴云笼罩.欧盟执委会调降西班牙和希腊经济增长预估;中国公布的零售销售、银行信贷和工业产出数据疲软;印度工业产出出现五个月来首次下滑.
美国经济增长放缓.该国庞大的服务业在减速,就业增长已经降温,尽管制造业还保持坚挺,但亚洲和欧洲状况疲弱,也让该行业容易受到失去出口市场的打击.
全球经济中的一个亮点是油价.若本周与伊朗举行的高层会晤能缓解核紧张局势,油价就可能下跌,从而提振经济增长.
布兰特原油价格自3月初以来跌了9%,国际金融协会(IIF)预计,若挤出伊朗政治风险溢价,油价还可能进一步回落14%-18%.
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。