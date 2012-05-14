版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 08:18 BJT

《一周经济焦点》欧元区风暴再起,政治风险步步逼近

* 随着全球经济增长放缓,政治风险凸显

* 奥朗德与梅克尔会晤备受瞩目

* 欧盟经济增长协定不足以解决问题

* 高盛支招称,欧盟需进行更大胆的改革

* 亮点:若伊朗局势缓和,油价可能进一步下跌

* 美国财政困境仍对经济前景构成拖累

路透华盛顿5月13日电---在全球经济复苏面临的不确定性逐步升高之际,三大政治风险也在步步逼近,一是希腊退出欧元区、二是美国2013年大幅增税减支、三是西方与伊朗在核问题上的摊牌.

上周末,全球前景阴云笼罩.欧盟执委会调降西班牙和希腊经济增长预估;中国公布的零售销售、银行信贷和工业产出数据疲软;印度工业产出出现五个月来首次下滑.

美国经济增长放缓.该国庞大的服务业在减速,就业增长已经降温,尽管制造业还保持坚挺,但亚洲和欧洲状况疲弱,也让该行业容易受到失去出口市场的打击.

全球经济中的一个亮点是油价.若本周与伊朗举行的高层会晤能缓解核紧张局势,油价就可能下跌,从而提振经济增长.

布兰特原油价格自3月初以来跌了9%,国际金融协会(IIF)预计,若挤出伊朗政治风险溢价,油价还可能进一步回落14%-18%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐