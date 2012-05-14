《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日(I)

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
**上海证券报**
--中国新疆首条特高压输电工程开工.同时开工的还有新疆-西北主网联网750千伏第二通道,意味着"疆电外送"工程建设的全面展开.国家电网公司表示,规划在新疆建设三条特高压输电线路,同时将新疆电网与西北750千伏主网互联.
--中国石化(0386.HK)(600028.SS)首个页岩油气开发项目:涪陵区块页岩油气勘探开发项目正式启动.
--财政部、国税总局近日发布通知,对此前享受海洋工程结构物增值税实行退税的海上石油开采企业名单进行调整,新纳入部分中海油下属企业,并对部分对外合作公司下属企业进行增减.
--中行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉坦言短期内中行资本压力不大,今年也无股权融资安排,但长期中行乃至中国银行业仍面临一定的资本补充压力.
**人民日报**
--监管部门抽样调查显示,当前温州民间借贷规模比去年8月份缩水30%左右,其中个人借给个人及个人借给企业的融资规模缩水均在50%以上.
**第一财经日报**
--北方国际(000065.SZ)公告称,公司已与德黑兰城郊铁路公司签署了合同,北方国际将总承包德黑兰地铁六号线项目,交易价格约合78.7亿元人民币.
--东方电气(600875.SS)(1072.HK)公告称,公司中标了中海油中山嘉明和珠海燃机项目,金额合计超过30亿元,相当于公司2011年营收的7%.
--浦银租赁挂牌成立,至此中国银行系金融租赁公司增至11家.目前银行系租赁公司几乎都重兵部署成本较高的飞机、船舶、大型机械设备,对航空租赁"蛋糕"抢食激烈.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23