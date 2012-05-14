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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日(I)

**上海证券报**

--中国新疆首条特高压输电工程开工.同时开工的还有新疆-西北主网联网750千伏第二通道,意味着"疆电外送"工程建设的全面展开.国家电网公司表示,规划在新疆建设三条特高压输电线路,同时将新疆电网与西北750千伏主网互联.

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)首个页岩油气开发项目:涪陵区块页岩油气勘探开发项目正式启动.

--财政部、国税总局近日发布通知,对此前享受海洋工程结构物增值税实行退税的海上石油开采企业名单进行调整,新纳入部分中海油下属企业,并对部分对外合作公司下属企业进行增减.

--中行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉坦言短期内中行资本压力不大,今年也无股权融资安排,但长期中行乃至中国银行业仍面临一定的资本补充压力.

**人民日报**

--监管部门抽样调查显示,当前温州民间借贷规模比去年8月份缩水30%左右,其中个人借给个人及个人借给企业的融资规模缩水均在50%以上.

**第一财经日报**

--北方国际(000065.SZ)公告称,公司已与德黑兰城郊铁路公司签署了合同,北方国际将总承包德黑兰地铁六号线项目,交易价格约合78.7亿元人民币.

--东方电气(600875.SS)(1072.HK)公告称,公司中标了中海油中山嘉明和珠海燃机项目,金额合计超过30亿元,相当于公司2011年营收的7%.

--浦银租赁挂牌成立,至此中国银行系金融租赁公司增至11家.目前银行系租赁公司几乎都重兵部署成本较高的飞机、船舶、大型机械设备,对航空租赁"蛋糕"抢食激烈.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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