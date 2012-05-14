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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:34 BJT

〔韩国股市〕盘初小跌,希腊问题的疑虑抵销中国下调存准率

路透首尔5月14日电---韩国股市周一盘初小幅走低,并在平盘上下来回,因中国下调存款准备金率的影响被希腊能否留在欧元区的不确定性所抵消.

大型科技股小幅上涨,三星电子(005930.KS)小升0.7%,有望终止连续七日的下跌态势.SK hynix(000660.KS)升1.4%.

0010GMT,综合股价指数.KS11下跌0.29%,至1,911.62点.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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