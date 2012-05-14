〔西班牙金融〕银行为不良房地产资产额外拨备资金,以符合政府新要求

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透马德里5月13日电---西班牙银行业周日公布新的资金情况,以符合政府的最新要求.政府此要求旨在整顿该国疲弱不堪的房地产市场,并缓解国际市场对于受困金融领域的忧虑.
西班牙四年来第四次试图修复房地产市场崩溃造成的影响.该国政府周五称,商业银行必须额外拨备300亿欧元(390亿美元)作为应对房地产不良资产的准备资金,此前在2月政府已要求银行拨备540亿欧元.
西班牙最大的银行--西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)表示,将额外拨备27亿欧元资金来应对不良房地产资产.其2月已宣布拨备23亿欧元.
同时,西班牙第三大银行--Caixabank (CABK.MC)称,将进一步拨备21亿欧元来达到政府新的要求,有关资金将来自于营业收入及潜在的资本利得.(完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，