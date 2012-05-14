版本:
中国
债券 | 2012年 5月 14日 星期一 09:23 BJT

〔西班牙金融〕银行为不良房地产资产额外拨备资金,以符合政府新要求

路透马德里5月13日电---西班牙银行业周日公布新的资金情况,以符合政府的最新要求.政府此要求旨在整顿该国疲弱不堪的房地产市场,并缓解国际市场对于受困金融领域的忧虑.

西班牙四年来第四次试图修复房地产市场崩溃造成的影响.该国政府周五称,商业银行必须额外拨备300亿欧元(390亿美元)作为应对房地产不良资产的准备资金,此前在2月政府已要求银行拨备540亿欧元.

西班牙最大的银行--西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)表示,将额外拨备27亿欧元资金来应对不良房地产资产.其2月已宣布拨备23亿欧元.

同时,西班牙第三大银行--Caixabank (CABK.MC)称,将进一步拨备21亿欧元来达到政府新的要求,有关资金将来自于营业收入及潜在的资本利得.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐