《中国报摘》--金融时报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持第五次中日韩领导人会议,中日韩签署投资协定,年内启动自贸区谈判.
* 其他:
--中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静称,十二五(2011-2015年)中国将推动人民币海外贷款和投资,推动设立专营海外贷款和投资的基金,支持中国企业"走出去",研究出台个人跨境人民币业务管理办法,有序发挥人民币作为国际储备资产的职能.
--中国人民银行金融市场司副司长雷颖励称,将引导更多资金投向实体经济,并将大力推进金融产品创新.
--中国人民银行调查统计司副司长阮健弘称,社会融资规模的趋势和结构性变化主要体现了人民币贷款占比总体呈下降趋势,直接融资快速发展,金融机构表外业务迅速扩大,且非银行金融机构和新兴金融机构对实体经济的支持力度不断加大.
--用益信托工作室不完全统计称,今年一季度集合信托市场整体较去年环比下降,除基础设施领域外,房地产、金融、工商企业等领域在发行数量和发行规模上均较去年四季度有所下滑,矿产资源类信托产品虽然发行数量有所下降,但融资规模不减反增.(完)
--整理 李文科; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23