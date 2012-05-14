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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:32 BJT

《中国报摘》--金融时报5月14日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持第五次中日韩领导人会议,中日韩签署投资协定,年内启动自贸区谈判.

* 其他:

--中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静称,十二五(2011-2015年)中国将推动人民币海外贷款和投资,推动设立专营海外贷款和投资的基金,支持中国企业"走出去",研究出台个人跨境人民币业务管理办法,有序发挥人民币作为国际储备资产的职能.

--中国人民银行金融市场司副司长雷颖励称,将引导更多资金投向实体经济,并将大力推进金融产品创新.

--中国人民银行调查统计司副司长阮健弘称,社会融资规模的趋势和结构性变化主要体现了人民币贷款占比总体呈下降趋势,直接融资快速发展,金融机构表外业务迅速扩大,且非银行金融机构和新兴金融机构对实体经济的支持力度不断加大.

--用益信托工作室不完全统计称,今年一季度集合信托市场整体较去年环比下降,除基础设施领域外,房地产、金融、工商企业等领域在发行数量和发行规模上均较去年四季度有所下滑,矿产资源类信托产品虽然发行数量有所下降,但融资规模不减反增.(完)

--整理 李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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