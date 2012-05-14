〔中国税收〕上海试点"营改增"来,一季度整体减轻税负约20亿元

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---新华社上周日报导称,自今年初上海交通运输业和部分现代服务业等开展营业税改增值税试点来,一季度上海试点企业和原增值税一般纳税人整体减轻税负约20亿元人民币.
报导称,截至今年3月底,上海共有12.9万户企业经审核确定纳入"营改增"改革试点范围.数据显示,小规模纳税人税负明显下降,大部分一般纳税人税负略有下降,原增值税一般纳税人的税负因进项税额抵扣范围增加而普遍降低.
"由于减税效应明显,今年又有8,400多家企业申请纳入'营改增'改革试点范围."报导称.
试点同时发现,小部分一般纳税人税负略有增加.一些交通运输业企业由于难以从部分加油站、修理店取得增值税发票,导致不能充分抵扣,同时由于路桥费未纳入试点范围,无法取得专用发票等.
对此,上海财政安排了专项资金,对因新老税制转换而税负有所增加的试点企业,按照"企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨"的方式,实施过渡性财政扶持政策,增加多少扶持多少.
报导并称,上海已向财政部、国家税务总局等有关部门提出建议,进一步探索扩大改革试点范围,争取将与目前试点行业相联相关的行业及业务纳入试点范围.
中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23