《全球主要国家债券发行预告》--5月14日-5月21日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透5月14日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/14 西班牙 20-30亿欧元 12个月及18个月期国库券
5/14 1530 美国 13周和26周期国库券
5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
5/14 意大利 25-35亿欧元 2015年3月1日到期的BTP债券、票息2.5%
5/14 意大利 10-17.5亿欧元 (2020年3月1日到期的BTP债券、票息4.25%;
2022年3月1日到期的BTP债券、票息5.00%;
2025年3月1日到期的BTP债券、票息5.00%)
5/14 意大利 追加发行12个月期BOT债券
5/14 法国 BTF国库券
5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债
5/15 0130 日本 40年期公债
5/15 1530 美国 四周期国库券
5/16 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期中期政府债券(BTAN);
票息3.5%,2015年5月25日到期的三年期长期政府债券(OAT);
票息3.25%,2016年4月25日到期的四年期OAT债券;
票息1.75%,2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)
5/16 法国 8-12亿欧元 票息1.10%,2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
票息2.10%,2023年7月25日到期的11年期OATei债券;
票息1.85%,2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
5/16 加拿大 33亿加元 票息2.25%的两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
5/17 英国 150万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 票息4.40%,2015年1月31日到期的Obligacion公债;
票息3.25%,2016年4月30日到期的Bonos公债;
票息4.00%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
5/18 英国 标售国库券
5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券
5/21 1530 美国 13周和26周期国库券
5/21 法国 BTF国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23