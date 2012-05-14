〔中国央行〕将继推动人民币"走出去",拟推专营海外贷款和投资的基金

路透北京5月14日电---中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静近日称,央行将积极稳妥推动人民币"走出去",包括设立专营海外贷款和投资的基金,推动人民币海外贷款和投资.

中国金融时报周一援引邢毓静并称,在进一步推动人民币"走出去"方面,中国央行还将适时进一步放宽个人人民币业务的相关政策,个人人民币的跨境流动将更加便利.

此外,中国央行将有序发挥人民币作为国际储备资产的职能,下一步会继续积极回应与更多国家建立本币互换安排的要求.

"从我国目前的开放程度来看,实体经济的开放程度和我国经济大国的地位基本相称,但货币、金融方面的开放度和影响力则与实体经济开放度不相匹配,"邢毓静表示.

为助力央企"走出去"及实现外储投资的多元化,四位知情人士此前对路透表示,中国人民银行目前正与国务院国资委旗下的国新控股有限责任公司商议,央行将动用100亿美元外储支持央企海外投资发展.[ID:nSH0104407]

中国于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,2011年末跨境贸易人民币结算试点已扩展到全国,境外参与国家和地区已发展到190个,贸易结算额占当年进出口总额的6.6%左右.(完)