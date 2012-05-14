〔中国政策〕扶持大流通产业政策酝酿待发,物流业有望减负--消息

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 全国流通工作会议将于近期召开,扶持政策将陆续出台
* 物流行业营业税改征增值税的试点将加快
* 对农产品批发市场减免房产税、城镇土地使用税
路透北京5月14日电---内需的疲弱昭显中国将在刺激消费的政策上加力,尤其体现在减税方面.官方消息人士透露,酝酿已久的全国流通工作会议将于近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.
上述消息人士指出,继去年8月下发《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》以来,近期还将下发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》,这是国务院促进流通产业发展最重要的文件,其中包含一系列重要的扶持政策.
"包括大力降低农产品流通费用,对农产品批发市场减免房产税、城镇土地使用税,继对蔬菜免征流通环节增值税后,再选择若干种与老百姓餐桌密切相关的鲜活农产品,研究免征流通环节的增值税."一位了解情况的消息人士周一对路透称.所谓的大流通概念,包括物流、商业等服务行业.
扶持政策还包括大力降低物流费用,加快物流行业营业税改征增值税的试点,使物流行业中的运输、仓储、代理、配送等各环节的税率统一,并实行按差额征税,消除重复征税,降低税收负担.
此外,还将大力降低商业流通费用,加快实现工商业用电用水同价,适度降低银行刷卡费率;积极发展电子商务,推行连锁经营方式;企业按照自身意愿实行总分机构经营模式,地方不得干预.
同时,将大力支持流通基础设施建设.对大型流通基础设施建设和具有一定公益性的商业网点(农村和社区)建设,要在土地供应、融资便利、财政补贴等方面,给予政策扶持.
中国流通费用畸高,社会物流总费用占GDP的比重约为18%,为发达国家平均水平的两倍,过高的流通成本一直备受诟病.此举在深化流通体制改革,切实降低流通费用,对于发展流通产业,活跃城乡经济,降低商品价格,扩大居民消费有多方面意义.
自今年在上海交通运输业和部分现代服务业等开展营业税改增值税试点以来,一季度试点企业和原增值税一般纳税人整体减轻税负约20亿元人民币[ID:nSB1542646].
最近两日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.4月份社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低[ID:nSB1540574].(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
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