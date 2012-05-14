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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:49 BJT

〔中国债市动态〕利率债收益率早盘普跌逾10bp,此前央行宣布年内再降准

路透北京5月14日电---中国银行间债市利率产品收益率早盘报价普跌逾10个基点(bp),短端跌幅更大一些,周末央行年内第二次宣布下调存款准备金率.

业内人士并透露,利率互换(IRS)早盘报价亦下滑逾10个bp,也是由短端领跌,一年期报价大跌约16个bp.

中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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