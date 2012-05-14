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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:34 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘涨0.6%,央行此前宣布年内第二次调降存准率

路透北京5月14日电---中国股市沪综指周一开盘上涨,此前中国央行宣布下调存款准备金率,为年内第二次调降.

沪综指.SSEC开盘报2,408.262点,上涨13.279点,或0.55%;该指数上周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.

上证金融地产行业指数.SSEFN开盘涨0.73%.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170](完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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