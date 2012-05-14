修正:《全球重要经济事件一览表》--5月14日-5月21日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(更正:5月14日事件中...澳洲央行"助理总裁"洛威...因职衔有误,应更正为"副总裁")
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月14日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).
北京--第五届中日韩三国峰会磋商在第二天继续进行,韩国总统李明博,中国总理温家宝和日本首相野田佳彦将讨论广泛的议题,包括朝鲜(北韩)的核野心,以及三国的经济和其他领域合作.
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威(Philip Lowe)在2012年ADC未来峰会发表演说.(0225)
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"金融危机期间的货币政策 - 为什么央行相互磋商"(1545).
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告(0800).
巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚就银行业监管举行记者会.(0630)
伦敦--欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲改革中心发表演讲,主题为"英国和欧洲该如何做以促进成长?"(1130)
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧盟欧洲经济暨财政事务理事会会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克在第14届私募股权年会上发表演讲(1350).
华盛顿--美国财政部长盖特纳出席Peter G. Peterson基金会主办的第三届年度财政峰会.
悉尼--澳洲央行公布5月1日货币政策会议的会议纪录(0300).
里斯本--葡萄牙央行公布年报.
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克在全美不动产协会(NAR)年中立法会议和贸易博览会上发表演讲,题为"促进房地产复苏的药方"(1330).
5月16日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月24-25日会议纪录(1800).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议(0700).预计不发表利率声明.
伦敦--英国央行(BoE)发表通胀报告(0930).
伦敦--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)出席有关欧盟经济治理的英国议会欧洲审议委员会(European Scrutiny Committee)会议(1400).
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
法兰克福--欧洲央行向执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)致敬的研讨会,主题为"非常时期的货币政策".欧洲央行总裁德拉吉致欢迎辞(1300).冈萨雷斯-帕拉莫致闭幕辞(1645).
法兰克福--欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲央行货币政策学术研讨会中发表演讲.
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演讲(1600).
肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储路易斯维尔分行举办"与美联储对话"的会议上,发表有关美国经济与货币政策的演讲(1630).
5月17日(四)
墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳工部长会议(至5月18日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,主题为"从恶到善:债务、稳定及成长的循环."(1300)
渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检讨报告.(1430)
肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)
5月18日(五)
马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(至5月21日).
5月21日(一)
韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).
东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(0915).洛克哈特随后参加一个小组会(1130).
苏黎世--瑞士央行发表2012年5月统计月报和银行统计月报(0700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23